SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Stanley Tucci, ator que participou do filme "Um Olhar do Paraíso" (2009), contou em entrevista que não voltaria a viver o serial killer George Harvey na produção. Perguntado pelo jornal Entertainment Tonight, ele afirma que a experiência foi horrível.

"Eu não interpretaria nunca mais George Harvey novamente em 'Um Olhar do Paraíso, o que é horrível". "É um filme maravilhoso, mas foi uma experiência difícil. Simplesmente por causa do papel.

No filme, Stanley é um serial killer que assassina sete meninas, entre elas sua vizinha Susie Salmon, de 14 anos, vivida por Saoirse Ronan.

O ator conta que tentou deixar a produção, mas permaneceu por insistência do diretor do longa. "Perguntei a Peter Jackson por que ele me escalou para aquele papel. Tentei sair, o que é uma loucura porque eu precisava de um emprego", lembrou. "Mas eu estava tipo, 'Por que você me quer?' E ele disse: 'Porque você é engraçado'. E eu pensei, 'OK.' Mas eu entendo o que ele estava dizendo."

Ele afirma que o diretor explicou que, quando um papel é muito desafiador, é importante não levar muito a sério o drama, mas sim tentar trazer o melhor que pode.

"Ele quis dizer é que eu também não seria , não que não fosse sério sobre isso, mas que não seria excessivamente dramático. Que eu jogaria fora um pouco, que é o que você tem que fazer quando está interpretando alguém que é tão horrível, certo? Você não pode brincar com isso. Então, você sabe, acabou", diz. "Tipo, o filme acabou. Você só tem que jogar contra isso."