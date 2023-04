SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das paixões nacionais, o churrasco tem uma data reservada a ele no calendário. Nesta segunda-feira, dia 24 de abril, é celebrado o Dia do Churrasco.

A efeméride é comemorada há 20 anos. Ela surgiu no Rio Grande do Sul, estado com tradição churrasqueira, por meio da lei de número 11.929, promulgada em 2003.

Ainda dá tempo de entrar na celebração e planejar um jantar com carnes feitas na brasa. Para isso, conheça a seguir cinco restaurantes em São Paulo que oferecem rodízio para comer churrasco à vontade.

*

A CORUJA VEGAN

Aberta desde o início de 2021, a casa afirma ser a primeira churrascaria vegana do país. O restaurante recria pratos e espetos tradicionais com alimentos vegetais como soja, feijão, cogumelos e seitan -um preparo à base de glúten que se aproxima da textura da carne. As opções do menu podem ser pedidas separadamente ou na forma de rodízio, que é composto por entradas, acompanhamentos, carnes veganas grelhadas e um espeto.

R. Tito, 25, Vila Romana, região oeste, @acoruja_vegan

BARBACOA

Com carnes selecionadas pelo chef-churrasqueiro Jeferson Finger, o tradicional restaurante faz rodízio de churrasco na matriz, no Itaim BIbi. A opção custa R$ 209 por pessoa e oferece cerca de 20 cortes, como picanha e fraldinha. Para acompanhar, há bufê de saladas e outros itens para se servir à vontade.

R. Dr. Renato Paes de Barros, 65, Itaim Bibi, região oeste, tel. (11) 3168-5522

BOVINU'S

A churrascaria de estilo gaúcho oferece rodízio de carnes com bufê de saladas e sobremesa inclusas. De segunda a sexta-feira, custa R$ 140 por pessoa, e aos finais de semana e feriados, sai a R$ 155 por pessoa para comer à vontade.

Av. Rebouças, 1.604, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 3085-4873

FOGO DE CHÃO

Desde o início do ano, o restaurante de carnes conta com três novos cortes no cardápio. O rodízio, que já contava com 18 opções de carnes nobres, agora inclui galeto, servido completo, linguiça apimentada e filé mignon com osso. Quem não optar pelo rodízio em alguma das unidades pode encomendar o pedido e retirar no local.

R. Augusta, 2077, Jardins, região oeste, @fogodechaobr

NB STEAK

O rodízio de carne custa R$ 210 por pessoa e inclui 12 cortes, como cupim e fraldinha, além de peixes, entradas, saladas e acompanhamentos -todos são servidos na mesa. Entre os itens para acompanhar estão cebola assada, batata-doce e palmito pupunha grelhado. Bebidas e sobremesas são cobradas à parte.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 140, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 3031-1204