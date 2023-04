RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Pouca gente sabe, mas o dia 25 de abril é uma data comemorativa para os cornos. Não, caro leitor. Você não leu errado. Nesta terça-feira, quem já sofreu uma traição sabendo ou não pode constatar que faz parte de um grupo não tão pequeno assim e com cada vez maior o número de integrantes. Membros famosos e outros nem tanto.

Para quem não sabe a celebração remete ao Dia de São Marcos. Desde meados do século 18 nas procissões de cidades portuguesas e espanholas, fiéis levavam ao altar do santo do dia uma coroa com um corno de animal na ponta e nas missas, os padres coroavam os homens casados. O costume católico acabou virando piada popular especialmente no Brasil e, embora não haja nada registrado em datas oficiais, a curiosidade pela data tem aumentado nos últimos anos nas redes sociais sobre o tema.

Aliás, quer tema mais inspirador do que traição para compor uma música? Shakira, por exemplo, recentemente chegou ao topo do ranking do Spotify mundial com "BZRP Music Sessions Vol. 53". Na música, ela se vinga do ex-marido Gerard Piqué expondo a separação polêmica do casal.

Em 2002, Justin Timberlake mandou a real para Britney Spears na letra de "Cry Me a River", lançada pouco após o término do namoro entre os dois. Na canção, ele lamenta que a parceira não o valorizou e até insinua uma traição da então estrela teen.

Em 2016, Naiara Azevedo estourou com o hit "50 Reais", que gravou em parceria com a dupla Maiara e Maraísa. A música acabou sendo inspirada em uma história de traição real vivida pela própria cantora. Ela viu a troca de mensagens do namorado marcando um encontro com outra, foi até o apartamento do rapaz e acabou pegando o casal no flagra. O resto é licença poética.

O cantor Latino também "dançou" não sou no apê a traição de uma "ingrata" Renata. Reginaldo Rossi chorou mágoas com o garçom em uma mesa de bar e Joelma apontou um relacionamento extraconjugal de Ximbinha na canção "Não teve Amor" (Não teve amor, nunca foi amor. Quando é amor, nunca vai acabar. Têm coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra").