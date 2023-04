SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Nayara Vilela, 32, foi encontrada morta em casa na noite de segunda-feira (24), em Rio Branco (AC). A informação foi confirmada pelo jornal local da Rede Amazônica (Globo) e por um amigo bailarino dela.

A Polícia investiga o caso para tentar decifrar se houve um feminicídio ou se o marido dela, o empresário Tarcísio Araújo, já ouvido a princípio como testemunha, teria instigado a artista a tirar a própria vida. Não haveria sinais de briga física no corpo de Nayara.

Segundo o delegado Karlesso Nespoli, a perícia foi ao local e foi decidido que o caso voltaria à Delegacia da Mulher para apuração. Imagens nas redes sociais mostram possíveis discussões entre ambos antes da morte.

"Estamos encaminhando com urgência o caso para verificarem se houve induzimento e instigação, que seria um ato de violência doméstica. Laudos periciais vão sair ainda. Há mensagens e aparelhos de celular apreendidos que serão analisados assim como as imagens da residência. Tudo isso nos dará a verdade", afirma.

Nayara Vilela nasceu no estado do Mato Grosso e ficou conhecida pelo ritmo do piseiro. Ela deixa um filho de oito anos.

VÍDEOS GRAVADOS ANTES DA MORTE

Antes de ser encontrada morta, Nayara aparece em vídeos aparentemente gravados num banheiro onde diz que tinha "vontade de ir embora" e que sentia muita ansiedade. Ela também revelou estar com muitos problemas e que tudo na vida dela era uma farsa.

"Eu só queria ir embora, eu sinto uma dor muito grande, uma fúria que eu não sei explicar. Quero pedir perdão a quem me ama de verdade. Estou cansada de ser um peso para todo mundo. Todo mundo faz eu me sentir assim, principalmente o Tarcísio", disse.