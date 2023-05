SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo filme do Superman não deve ser afetado pela nova greve dos roteiristas. O diretor do filme e atual chefe da divisão de cinema da DC Comics, James Gunn, entregou uma primeira versão do roteiro do projeto na semana passada, dias antes do início da paralisação.

O longa agora se encontra na pré-produção, com Gunn no processo de escolher o elenco da nova versão do super-herói nos cinemas. A informação vem do site especializado TheWrap.

O sindicato dos roteiristas instaurou uma greve na última terça-feira, 2, após o fracasso das negociações com a aliança de produtores de cinema e televisão. O grupo pede por maior transparência na participação dos lucros do streaming, melhores salários e medidas mais assertivas contra o uso de inteligência artificial, entre outras medidas.

Por conta da greve, nenhum membro do sindicato está autorizado a trabalhar em roteiros de produções para o cinema, a televisão e o streaming. Um roteiro não finalizado, portanto, não poderia ser mexido até o fim das negociações entre os dois grupos.

Batizado de "Superman: Legacy", o novo filme do super-herói da DC Comics está previsto para estrear em 11 de julho de 2025. O filme entrou em pré-produção no mês passado e deve passar as próximas semanas na preparação de departamentos como figurinos e sets, enquanto James Gunn não tiver autorização para retocar o roteiro.

O longa marca o início de uma nova fase da DC Comics no cinema, que deve ser supervisionada por Gunn e o produtor Peter Safran. Entre os projetos já anunciados, há uma nova versão do Batman e produções focadas na Supergirl e no Monstro do Pântano.