SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Drauzio Varella acaba de completar 80 anos com um marco especial: ele passou mais da metade desse tempo ao lado da esposa, a atriz Regina Braga.

Os dois se conheceram nos anos 80 num local em que ninguém espera encontrar o médico mais famoso do Brasil: uma aula de teatro.

Em entrevista à revista Trip em 2013, Drauzio contou que decidiu fazer o curso após o fim de seu casamento de 11 anos com a mãe de suas filhas: "O homem na separação fica numa situação que, em geral, é pouco discutida. Você se separa da mulher e com isso se separa dos seus filhos. Eu tinha uma relação tão próxima com as meninas, de trocar, dividir. Foi muito duro ser afastado. Eu chorava na cama à noite, sozinho. Pensava: 'Preciso sair disso, encontrar alguma coisa que me faça bem'".

Ele se inscreveu no curso, mas chegou atrasado à primeira aula. Regina, que era a professora, permitiu que ele entrasse, mas avisou que ele não poderia falar nada porque a classe estava no meio de um exercício de silêncio. "Diz ela que eu me apaixonei ali, porque nunca uma mulher tinha me dito 'entra e cala a boca!'", brincou Drauzio na entrevista.

Foram três meses de curso, semanal. Ela deu as quatro primeiras aulas e, quando terminou essa parte dela, eu logo a convidei pra comer um sanduíche. Ela também estava separada, com dois filhos. Foi uma coisa que deu certo de cara. Drauzio Varella

Na época, Regina já era experiente no teatro e havia trabalhado com nomes como Antônio Abujamra e Celso Nunes, com quem foi casada e teve dois filhos: o ator Gabriel Braga Nunes e a fisioterapeuta Nina. Em 2016, ela falou sobre o curso com Drauzio no programa Todo Seu, de Ronnie Von:

"Teve um dia numa aula... Era uma roda, lá no MAM. Eu dando a aula, falando. De repente, eu comecei a ver que nós dois estávamos conversando, e todo mundo assistindo. Sabe? No meio da aula! Foi uma bandeira. Nós de repente tínhamos um interesse tão grande um pelo outro, interesse em geral, de tudo. Eu queria ouvir o que ele tinha a dizer, ele queria me ouvir. Então isso ficou muito forte durante o curso. Mas a gente só namorou depois que acabou o curso."

Em 2011, Regina Braga deu uma entrevista sobre a peça "Um porto para Elizabeth Bishop" e disse se identificar com a poeta americana em um aspecto: "Eu também sou gay. Eu também sou homossexual. Eu acho uma coisa tão absurda a humanidade ainda ter esse tipo de problema. Eu acho um atraso tão grande que eu acho que é a coisa mais natural do mundo".

Eu sou mesmo, eu sinto que a gente é as duas coisas. Que a gente tem essas possibilidades na gente, nas emoções, na sexualidade. Eu sinto isso, não é uma frase de efeito que eu tô falando. Eu tenho certeza disso, que o ser humano é bissexual. Regina Braga

Questionado sobre a declaração da esposa na entrevista à Trip dois anos depois, Drauzio brincou: "Ela fala o que ela quer, quem sou eu pra me meter?"

"Muita gente só aceita a heterossexualidade. Outros, mais civilizados, aceitam a homossexualidade também. E a verdade é que em matéria de sexo há uma gama tão grande de variações. Você tem extremos e no meio deles cabe tudo, não é? Acho que a Regina quis dizer a mesma coisa nessa entrevista: que ela reconhece nela um outro lado, um lado que se atrai pelo feminino. Bom, eu vivo com ela há 31 anos, sem interrupções. Pode ser que um dia eu descubra que ela tem uma amante, mas até hoje não vi nada... Sei lá, dizem que o marido é o último a saber", riu Drauzio.