SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A música mais executada de Rita Lee na plataforma Spotify é, na verdade, da dupla Anavitória.

A canção "Amarelo, Azul e Branco", que abre o quarto álbum de estúdio do duo, "Cor", de 2021, tem participação da roqueira morta na última segunda-feira (8). Rita lê um texto em um trecho da música, que trata da origem da dupla no Norte do Brasil.

Com 58.450.189 execuções na plataforma, "Amarelo, Azul e Branco" supera "Amor e Sexo", que por sua vez tem 38.534.251 execuções e foi composta a partir de uma crônica de Arnaldo Jabor.

Em participação no programa de TV Faustão na Band, a dupla Anavitória disse ter se surpreendido quando Rita topou a parceria.

"Foi um presente. A gente convidou a Rita já achando que ela ia falar 'de jeito nenhum'", disse Ana. "Mas ela quis e gravou no mesmo dia. Ficou lindo demais!"