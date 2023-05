SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Rodrigo Bocardi, 47, fez piada no Bom Dia, SP na manhã desta sexta-feira (12) após ser comparado nas redes sociais com o empresário Luciano Hang, 60, também conhecido pelo apelido de "velho da Havan".

Isso porque Bocardi apresentou o jornal matutino com um terno na cor verde, semelhante aos usados por Hang.

"Um esclarecimento a todos vocês. Muita gente falando que eu estou parecendo com um velho aí. Mas se tem alguém parecido é o velho que tentou se parecer comigo", disse o apresentador ao mostrar uma foto dele de 2017 quando comandou o BDSP com o mesmo figurino.

Companheira de Bocardi no jornalístico, Sabina Simonato brincou com o colega. "Seis anos, está na hora de renovar essa frota, já passou da hora", disse. "É verdade, mas é o velho que está parecendo comigo", reforçou Rodrigo com bom humor e sem citar nominalmente o empresário.