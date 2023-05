SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Global Citizen anunciou a realização de mais uma edição do festival de música, no dia 22 de junho, em Paris. O evento "Power Our Planet: Live in Paris" coincidirá com o primeiro dos dois dias da The Summit for a New Financial Pact, cúpula mundial de pacto financeiro agendada para ocorrer na capital francesa, que contará com a presença de líderes governamentais.

No line-up do festival, estão confirmadas apresentações de Billie Eilish, Jon Batiste, Lenny Kravitz e HER, além participações especiais de Ben Harper, Finneas e Mosimann. Os shows ocorrerão no Champ de Mars, área verde diante da Torre Eiffel, e poderão ser vistos no canal da Global Citizen no Twitch e em outras redes sociais parceiras a serem confirmadas.

"Literalmente no mesmo momento em que o show estiver acontecendo, os líderes mundiais estarão se reunindo naquela noite", disse o CEO e cofundador da Global Citizen, Hugh Evans, à Variety. "Alguns líderes podem vir se estiverem intensificando as questões que sabemos que precisam avançar."

A intenção é pressionar as lideranças sobre as mudanças climáticas - e também a fornecer apoio a países menos favorecidos. Até o momento, Emmanuel Macron, presidente da França, deu seu apoio a "Power Our Planet: Live in Paris", e a campanha é co-presidida pela primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley.