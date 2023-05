CANNES, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Na competição pela Palma de Ouro no Festival de Cannes, Wes Anderson surpreendeu o público brasileiro do evento com uma aparição de Seu Jorge em "Asteroid City". O cantor e ator brasileiro é uma pessoa espetacularmente talentosa e que, por sorte, estava livre para a ponta, disse o cineasta a jornalistas nesta quarta-feira (24).

"Eu mantenho contato com ele, vou a seus shows. Fui em Nova York, Paris. Eu o chamei e ele estava com tempo para aparecer nesse filme. O bônus foi que toda noite ele pegava o violão para cantar, depois do jantar, o que foi incrível", afirmou o americano.

Seu Jorge aparece rodeado de caubóis justamente para cantar em "Asteroid City". A cena ecoa sua participação, daquela vez mais duradoura, em "A Vida Marinha com Steve Zissou", do mesmo diretor, em que interpretou em português canções de David Bowie.

"Eu achava que ele estava traduzindo as músicas", disse Anderson sobre o fato de Seu Jorge ter feito letras completamente novas, não versões precisas. "Ele é uma pessoa extremamente carismática, simpática e espetacularmente talentosa", completou.

"Asteroid City" recicla a fórmula de Anderson com um elenco enorme de grandes nomes da indústria, como Tom Hanks e Scarlett Johansson, que ficam presos numa cidadezinha à la western após uma aparição alienígena.

