SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em A Grande Conquista, reality da Record, o participante Erick Ricarte disse que Janielle, irmã de Gil do Vigor, teria "casos com a polícia". Não bastasse a confusão que a declaração gerou dentro do confinamento, ela também acabou por respingar do lado de fora.

Gil do Vigor foi às rede sociais para defender a irmã e se revoltou. "Olha aqui seu Erick idiota. Quando você sair daí, você vai se ver comigo, porque minha irmã é íntegra. Não tem problema com polícia nenhuma. Minha irmã é honesta", começou.

"Ninguém mexe com a minha família não, viu? Ninguém mexe com a minha família. Vou logo deixar aqui avisado. Eu vou largar as minhas provas em julho e a hora que ele sair eu vou me encontrar com ele. Ele e eu. Somente ele e eu. Só para deixar avisado", afirmou Gil

Horas depois, mais calmo, o ex-BBB voltou à rede social para dizer o que estava sentindo. "Estava muito nervoso, às vezes falamos na emoção. Minha irmã foi atacada e as providências serão tomadas. Minha irmã tem seus erros, não tem perfeição na família Nogueira, mas ela é honesta. Ela não é criminosa, é mãe de dois filhos e batalha por seus sonhos."