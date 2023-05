RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz Rita Wilson, 66, esposa do astro Tom Hanks, 66, explicou o motivo do "climão" entre o marido e um homem no tapete vermelho do 76º Festival de Cinema de Cannes, nesta terça-feira (23) à noite.

O ator foi visto esbravejando durante tapete vermelho da première de filme. No festival, palco da première de "Asteroid City", longa dirigido e coproduzido por Wes Anderson, que conta com Scarlett Johansson e Hanks, o astro de Hollywood apareceu irritado e esbravejando com um homem em pleno tapete vermelho.

Horas depois, Rita explica o motivo da irritação do marido. Ao compartilhar uma foto do momento, ela usou seu Instagram para esclarecer o que aconteceu. "Isso se chama: 'Não consigo ouvir você. As pessoas estão gritando. O que você disse? Para onde devemos ir?'", começou ela.

A atriz continuou e disse que apelam para vender histórias fantasiosas. "Mas isso não vende histórias! Boa tentativa. Nós nos divertimos muito. Vá ver 'Asteroid City'", escreveu ela.

Embora Rita tenha esclarecido que tudo não passou de um mal entendido, Hanks não compareceu ao photocall do filme na manhã desta quarta e, após esse "climão", a sua ausência foi notada pelas pessoas em Cannes.