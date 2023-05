SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fulvio Stefanini, 83, revelou nesta quinta-feira (25) no Encontro que em 2020 ficou internado por 16 dias, quatro deles na UTI, com uma infecção bacteriana.

Ele contraiu a bactéria Staphylococcus aureus: "Era uma infeção causada por uma bactéria que habita na nossa pele, todos nós temos. Só que se você tiver com a imunidade baixa, ela pode entrar na sua circulação, e foi o que aconteceu comigo", contou o ator.

Michelle Loreto, apresentadora do Bem Estar, questionou se ele tinha alguma ferida na pele pela qual a bactéria pode ter entrado, e ele confirmou que tinha um machucado no cotovelo: "Fiquei tirando a casquinha!"

Fulvio passou mal em casa e foi socorrido pelo filho: "Eu falei: meu filho, me leve agora pro hospital. Tive uma sensação de que eu ia morrer", relembrou.

Se eu tivesse demorado mais, se tivesse retardado um pouco mais a minha ida ao hospital, talvez eu não estivesse aqui. Fulvio Stefanini

Ele não tem memórias do tempo que passoiu no hospital: "Eu sei que eu fui para a UTI, depois eu fiquei sabendo. Mas eu não lembrava de nada. Me levaram para um apartamento antes da UTI e eu não lembro do apartamento, não lembro quem me atendeu, nada".

O ator precisou continuar o tratamento em casa: "Acabei ficando mais 12 dias no hospital, foram 16 dias ao todo, com antibiótico e tudo. Depois fisioterapia, fui pra casa com home care, continuei me tratando".