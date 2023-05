SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tina Turner se casou pela segunda vez em 2013, aos 73 anos, com o alemão Erwin Bach, com quem namorava há 27 anos. A cantora escolheu um visual nada tradicional para a ocasião: um vestido preto e verde.

Ela explicou a decisão de usar a peça, que viu pela primeira vez em um desfile da grife Giorgio Armani em Pequim.

"Eu pensei: 'Preciso ter esse vestido, mesmo que eu nunca o vista'. Então, eu pensei: 'Já sei, esse vai ser meu vestido de casamento!'", contou, em entrevista à revista britânica Hello!.

O vestido foi incrementado com cristais Swarovski e combinado com uma sandália de tiras transparentes.

Na ocasião, Tina também pediu que as convidadas vestissem branco e os convidados, trajes de gala. Entre os presentes estavam a apresentadora Oprah Winfrey e o cantor Bryan Adams.

A cerimônia aconteceu na mansão do casal na Suíça, o Chateau Algonquin. Apesar de ser budista desde os anos 70, Tina optou por uma cerimônia "tradicionalmente americana, mas com toques pessoais".

Tina Turner morreu ontem (24) aos 83 anos.

Erwin Bach doou rim e salvou a vida de Tina

Tina Turner e Erwin Bach se conheceram em 1985, no Aeroporto de Düsseldorf, na Alemanha. Ele, que era um executivo da indústria da música, estava lá para recebê-la. "Aquele simples primeiro encontro levou a um longo e lindo relacionamento e meu único e verdadeiro casamento", disse ela, em sua autobiografia.

Bach tinha 30 anos, e Turner 47. A cantora rebateu críticas à diferença de idade em seu livro. "Incrivelmente, considerando o tempo que estamos juntos, ainda há pessoas que querem acreditar que Erwin casou comigo por dinheiro e fama. O que mais um homem jovem iria querer com uma mulher mais velha? Erwin sempre ignorou os rumores", escreveu.

Em 2016, Bach doou um rim para Tina Turner. A cantora havia sido diagnosticada com câncer de intestino e, após sofrer com efeitos colaterais do tratamento, buscou a homeopatia, o que piorou seu quadro. Ela disse que, com a doação, o marido lhe deu o "presente da vida".

"Em um momento terrível de culpa e autorrecriminação, eu aprendia algo maravilhoso sobre Erwin. Ele nunca me repreendeu pelo meu erro. Em vez disso, foi leal, gentil e compreensivo - e estava determinado a me ajudar a superar tudo isso viva. [...] Fico feliz em dizer que graças ao meu amado marido, Erwin, que me deu um de seus rins, o presente da vida, estou bem de saúde e amando a vida todos os dias", disse Tina Turner, em sua autobiografia