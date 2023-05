SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Guilherme Samora, jornalista que editou 'Rita Lee: outra autobiografia', celebrou o sucesso do livro e mandou recado para a cantora, que morreu no dia 8 de maio deste ano.

Em seus stories do Instagram, ele escreveu uma mensagem para a artista com a notícia de que o livro se tornou o mais vendido do país.

"Ah, Rita...Quero só te contar que o livro que você escreveu com tanta vida, honestidade e amor é o mais vendido do país. Nunca houve e nem haverá alguém como você nesse universo. Obrigado por tanto. Te amo!", se emocionou.

DATA DE LANÇAMENTO

"Outra Autobiografia", novo livro de Rita Lee, chegou às livrarias de todo o país pela editora Globo Livros no último dia 22 de maio. No entanto, a data não foi escolhida de maneira aleatória.

Guilherme Samora, editor da obra, contou a UOL que a decisão do dia a ser lançado veio da própria cantora. "Rita, quando colocou o ponto final no livro, me pediu apenas que ele fosse lançado em 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia. E assim foi feito. Tudo do jeito que ela quer", disse.

A data de hoje era considerada um "segundo aniversário" de Rita Lee. Ela, que nasceu em 31 de dezembro, "trocou" a comemoração para o dia 22 de maio, dia da santa da qual compartilhava o nome e também era devota.

Já o nome, "Outra Autobiografia", faz referência ao "Rita Lee: Uma autobiografia", lançado em 2016.