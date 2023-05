SÃO PAULO, SP (UOL/FOHAPRESS) - Vai começar a Virada Cultural 2023. O maior evento cultural da cidade de São Paulo ocorre no sábado e domingo, 27 e 28 de maio, com diversos palcos espalhados por todas as regiões, com mais de 500 atrações gratuitas.

Os locais escolhidos para os artistas se apresentarem são, por exemplo, Vale do Anhangabaú, metrô República, Theatro Municipal, entre outros. São shows, eventos para crianças, literários e mais uma lista longa de eventos culturais.

Com entrada gratuita, a virada terá shows de Alceu Valença, Iza, Gloria Groove, Baiana System, homenagem à Rita Lee e muito mais! O palco do Anhangabaú será único com programação durante 24 horas. Confira abaixo a lista de shows.

Lista de shows da Virada Cultural

SÁBADO

Baco Exu do Blues - Palco Itaquera

Data: 27/05

Horário: 17:00

Marcelo Falcão - Brasilândia

Data: 27/05

Horário: 17:00

Negra Li - Brasilândia

Data: 27/05

Horário: 18:00

Gloria Groove - Arena Vale do Anhangabaú

Data: 27/05

Horário: 18:00

Olodum - Palco Itaquera

Data: 27/05

Horário: 19:00

BaianaSystem - Arena Vale do Anhangabaú

Data: 27/05

Horário: 20:30

Nação Zumbi - Arena Butantã

Data: 27/05

Horário: 21:00

DOMINGO

Homenagem à Rita Lee - Palco Arena Anhangabaú

Data: 28/05

Horário: 11:30

Filhos da Bahia convida Carlinhos Brown - Vale do Anhangabaú

Data: 28/05

Horário: 13:30

Supla - Arena Butantã - Palco Rio Pirajussara

Data: 28/05

Horário: 14:00

Jorge Vercillo - Campo Limpo

Data: 28/05

Horário: 14:00

Vanessa da Mata - Brasilândia

Data: 28/05

Horário: 15:00

AnaVitória - Arena Butantã

Data: 28/05

Horário: 15:00

Jorge Aragão - Palco Capela do Socorro

Data: 28/05

Horário: 15:00

Alceu Valença - Vale do Anhangabaú

Data: 28/05

Horário: 16:00

Melim - Arena Butantã - Palco Rio Pirajussara

Data: 28/05

Horário: 16:00

Emicida - Brasilândia

Data: 28/05

Horário: 17:00

Marina Sena - Arena Butantã

Data: 28/05

Horário: 17:00

Zé Vaqueiro - Palco Capela do Socorro

Data: 28/05

Horário: 17:00

Iza - Vale do Anhangabaú

Data: 28/05

Horário: 18:00

A programação completa está disponível no site viradacultural.prefeitura.sp.gov.br, assim como os endereços dos palcos.