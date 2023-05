SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os cachorros de Jeff Machado foram uma das peças-chave na investigação do desaparecimento do ator.

Ele tinha oito cães de raça: um spitz alemão, um chow chow e seis setter. Todos tinham nomes de ícones da música brasileira: Gilberto Gil, Vinicius de Moraes, Miúcha, Nando Reis, Caetano Veloso, Rita Lee, Nara Leão e Cazuza.

Desde que Jeff desapareceu, no dia 27 de janeiro, eles estavam abandonados na rua, e a busca pelos animais forneceu aos investigadores pistas sobre o que havia acontecido com o ator. Confira a linha do tempo completa:

Na noite de 31 de janeiro, a ONG Indefesos recebeu o primeiro chamado. A instituição resgatou dois cães de raça em Paciência (RJ) e, através do chip de identificação, concluiu que o dono era Jeff Machado.

A ONG, então, entrou em contato com um homem que dizia ser o ator. No dia 1º de fevereiro, ele afirmou que estava trabalhando em outro estado e havia deixado os cães sob os cuidados de uma amiga. Começou, então, a busca pelos outros cachorros.

Dois dias depois, mais três cães haviam sido resgatados e uma havia sido encontrada atropelada. Era uma cadela setter chamada Rita Lee, que foi atropelada em Campo Grande -mesma região onde o corpo de Jeff Machado foi encontrado nesta semana. No mesmo dia, um homem entrou em contato com a ONG dizendo que Jeff havia abandonado os cachorros com sua ajuda.

No dia 06 de fevereiro, a ONG foi à polícia denunciar o abandono. Nesse momento, a família já suspeitava que Jeff havia desaparecido e que havia alguém se passando por ele. O ator, que costumava se comunicar por ligações e chamadas de vídeo, avisou por mensagem que iria a São Paulo para uma entrevista de emprego. "Falou também que deixou o celular cair no vaso e, por isso, não estava conseguindo fazer chamada de vídeo. Tudo se justificando", contou a mãe dele ao portal ND+.

Três dias depois, Jeff foi declarado oficialmente desaparecido pela polícia. Desde então, a DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros) investiga as circunstâncias de seu desaparecimento.

A ONG conseguiu resgatar seis cachorros, que foram colocados para adoção com a autorização da família. Além de Rita Lee, o setter Caetano Veloso também morreu -ele foi encontrado em estado crítico de saúde e morreu numa clínica veterinária.

"A ONG Indefesos presta solidariedade à família e amigos do Sr. Jefferson Machado neste momento tão difícil e, em especial, deseja muita força à mãe do Sr. Jefferson, Sra. Dores. Deseja, ainda, que os criminosos envolvidos nesse crime tão cruel sejam logo capturados e punidos sob as forças da lei", diz a organização em nota enviada ao UOL.