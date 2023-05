SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia já concluiu que o ator Jeff Machado, encontrado morto na segunda-feira (22), não foi assassinado no local onde o corpo foi localizado, em um imóvel em Campo Grande (RJ).

A informação foi confirmada ao UOL por Jairo Magalhães, advogado da família do ator. "Ele não foi morto onde foi encontrado. Isso a investigação da polícia já concluiu. Esse baú, inclusive, saiu da casa dele. Tudo indica, pelas investigações, que o Jefferson foi morto na residência dele", disse.

Também foi realizada uma operação de busca e apreensão na casa de um investigado pelo crime. No entanto, nada foi encontrado.

Em nota, a polícia civil informa: "A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) continua a investigação para apurar a autoria, a motivação do crime e esclarecer o caso".

Jeff estava desaparecido há quatro meses. A família começou a suspeitar do sumiço no dia 27 de janeiro, e no dia 9 de fevereiro ele foi declarado desaparecido pela polícia.

Na última segunda-feira (22), o corpo foi encontrado dentro de um baú em Campo Grande (RJ). O baú pertencia ao ator e estava enterrado e concretado num imóvel da região onde Jeff morava.

O corpo tinha um fio em torno do pescoço e os braços amarrados acima da cabeça. As condições apontam para a possibilidade de estrangulamento como causa da morte.

A polícia já tem uma hipótese sobre a autoria do crime, mas por enquanto a família pretende manter a informação em sigilo: "Para não atrapalhar as investigações, neste momento, mantemos em sigilo, aguardando a indicação dos autores deste crime bárbaro", diz ao UOL Jairo Magalhães, advogado da família.

