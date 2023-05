RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A série "O Rei da TV", da Star+, provocou indignação e revolta na família de Silvio Santos, 92, e agora as herdeiras do apresentador querem mostrar a sua versão sobre a história do apresentador. Suas seis filhas irritadas com a produção -que vem fazendo sucesso na plataforma streaming-, planejam botar no ar um documentário sobre o pai, No SBT, claro

O projeto ainda não tem data para sair do papel, mas de acordo com a assessoria do canal, isso acontecerá "em um futuro próximo". A ideia é contar, de forma "fidedigna", a história de Senor Abravanel.

Em conversa com a Folha de S.Paulo, Silvia Abravanel, filha número dois de Silvio, reforçou as críticas da família à segunda temporada da série. Disse que sentiu enjoo e repulsa ao assisti-la. "Eles quiseram chamar atenção pelo chulo e pela sátira grotesca", indigna-se a também empresária.

Silvia reclama com mais ênfase de um episódio em especial: aquele em que aborda uma suposta traição do comunicador. "Meu pai nunca traiu a minha mãe [Maria Aparecida Viera], nunca teve ninguém envolvido [com ele]. Nada dessas coisas baixas que eles quiseram mostrar [aconteceu]. Eu estava lá e acompanhei tudo. Isso realmente é uma coisa que me deixou muito magoada", diz.

A apresentadora, que tem se afastado cada vez mais da emissora, vem tocando projetos pessoais como a criação de cavalos e o projeto de abrir hotéis em aeroportos brasileiros. Ela concedeu a seguinte entrevista à Folha de S.Paulo:

A família Abravanel já havia criticado a primeira temporada da série "O Rei da TV", e agora vocês subiram o tom. O que de fato é tão ruim nesta continuação?

Eu tentei assistir, mas me deu enjoo. Repulsa mesmo. Assisti a uns cinco minutos e não gostei da forma que caracterizam o meu pai. Eles quiseram chamar atenção pelo chulo, pela sátira grotesca.

O que, por exemplo?

A respeito da minha mãe, do meu pai, a respeito da história como ela realmente foi. O meu pai nunca traiu a minha mãe, nunca teve ninguém envolvido [com ele]. Nada dessas coisas baixas que eles quiseram mostrar [aconteceu]. Eu estava lá e acompanhei tudo. Isso realmente é uma coisa que me deixou muito triste, muito magoada.

O seu pai assistiu à série? Ele chegou a falar alguma coisa?

O meu pai não conseguiu assistir. Não gostou nem falou nada e sei que ele também não tem a menor intenção de processar os diretores e autores da série. Diz que se tivesse que se preocupar com tudo que falam sobre ele, principalmente as coisas ruins, não saía de casa (risos). Sabe aquela coisa: falem mal mas falem de mim? É exatamente isso. Ele sempre me ensinou que aquilo que falam ou pensam sobre você não é um problema seu.

Existe um projeto de uma série sobre Silvio Santos produzida pelo SBT?

Sou super a favor porque será uma história contada pela família. Uma história fidedigna e não baseada em achismo.

Quando o seu pai voltará a comandar o Programa Silvio Santos?

Meu pai é imprevisível. Ele pode levantar agora e falar: 'quero gravar hoje às 23h' e pronto. Como dono da emissora, faz o que quer (risos). Ele é tudo pra mim.

Você está cada vez mais distante da TV...

É verdade. Vou lá às quintas-feiras para gravar 'Sábado Animado' e só. Já passei por tudo, passei por todas as casinhas de produção, direção e apresentação. Agora ando tocando alguns projetos pessoais como o meu haras e a criação de cavalo. Quero também abrir hotéis em aeroportos.

Algum projeto para televisão?

Eu tenho um projeto de um game, mas é difícil porque é um investimento alto. Bem alto. Não vou contar a dinâmica porque é algo inédito. Tenho estudado. Vamos ver.