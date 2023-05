SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Julia Olympio, moradora de Mogi das Cruzes, em São Paulo, se tornou tutora de uma nova ave após o pato que cuidava desaparecer. Há pouco mais de um mês, ela compartilhou nas redes sociais que saiu de casa e, quando voltou, o animal tinha sumido.

Desde então, ela mobiliza uma campanha com os seguidores em busca de Patolino, como o apelidou. Na noite de quinta-feira (25), a jovem foi chamada à delegacia da região para identificar uma ave que foi encontrada. O pato, porém, não era o de Julia mas, mesmo assim, ela acolheu o animal.

"É uma fêmea e, pelo o que a polícia viu, a família que estava com ela não tinha muita condição de criar, então vamos ficar com ela. Dá muito dó, ela veio de Minas Gerais e foi encontrada em uma condição insalubre. Não era o meu Patolino, porém Deus quis colocar essa pata na minha vida com o propósito de poder dar a ela uma vida digna", escreveu.

"Não vou desistir de encontrar o meu filho, não vou perder as esperanças, embora a polícia já tenha investigado muito e não obtiveram nenhuma novidade", completou. A tutora afirma que não deu um nome ao bicho e quer decidir após votação dos seguidores no Instagram.