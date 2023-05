SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após reaparecer de cadeira de rodas por problemas na coluna, Maíra Cardi deu detalhes e contou que vai precisar operar. Em seu Instagram, ela agradeceu as mensagens e atualizou os fãs sobre sua saúde.

"Estou bem melhor. Estou indo em vários médicos ao mesmo tempo, então não tinha como não ficar boa. Inclusive, acabei de chegar da acupuntura. O resumo é: eu tô sem o disco, amortecedor, então o osso tá ralando um no outro e vou ter que operar para colocar um amortecedor nas minhas costas", afirmou a influenciadora.

Maíra também contou como está sendo o processo para lidar com as dores. "Meu médico disse que quanto mais eu conseguir empurrar com a barriga para deixar um pouco mais para frente a operação, melhor. Mas, de fato, terei que operar. Não é opcional. Eles querem me tirar da crise. Eu já estou muito melhor, graças a Deus. Muito obrigada, mais uma vez, pelas orações. Então, eu tenho que ficar deitada e de vez em quando andar um pouquinho porque vai ser importante. Não posso ficar parada de uma vez, mas também não posso ficar muito em pé, nem sentada. É o pior de todos".

Após ficar um período afastada das redes sociais, Maíra Cardi postou fotos numa cadeira de rodas para explicar seu sumiço -mas a explicação acabou confundindo ainda mais os fãs.

Ela citou problemas na coluna e voltou a dizer que, com Thiago Nigro, não precisa mais de seu "lado masculino". E acrescentou: "Para quem estuda as profundidades psíquicas emocionais e espirituais, sabe o quão profundo é o significado da coluna, o sustento de tudo, o que te mantém em pé e seguindo em frente!".

"Eu queria falar tantas coisas que não cabem, mas essas fotos são para dizer que minha vó dizia que o dia que eu encontrasse um homem com o p.. maior que o meu, aí sim eu iria respeitar!", escreveu a influenciadora.

Maíra completou: "E cá estou travada na cadeira de rodas sem conseguir andar, porque meu lado masculino teve que sair para que ele pudesse entrar!".