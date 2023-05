SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Sidney Magal fez um novo vídeo, diretamente do hospital, no final da tarde desta terça-feira (30), para falar sobre seu estado de saúde. Em publicação no Instagram, o artista desmentiu os boatos de que teria morrido após ter sofrido um pico de pressão alta e um sangramento no cérebro. Ele segue estável e internado no HCor, em São Paulo.

"Já estou sentando e levantando, e as pernas tremendo vão ser vistas somente nas músicas que eu danço", disse ele, em um trecho do vídeo. No final, ele mandou um recado a pessoas que teriam divulgado o pior sobre seu estado: "E puxão de orelha naqueles que não acreditam na medicina. Tem gente dizendo que morri, não morri, não, porque morto não fala."

Na legenda da publicação, Magal agradeceu ao carinho dos fãs e informou que ficará internado "só mais alguns dias", após ter deixado a UTI nesta terça. "Então é isso galera, vida que segue e em breve estamos juntinhos bailando e brindando os bons momentos que o cara lá de cima proporciona pata todos nós. Um beijo do Magal!", finalizou.

Na última quinta-feira (25), o cantor de "Sandra Rosa Madalena" passou mal durante um show no Sesi de São José dos Campos, interior de São Paulo. Ele foi atendido pela equipe de plantão no local, medicado e recebeu a orientação de não voltar ao palco. O cantor saiu no meio de uma música.