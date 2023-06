SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sabe a famosa fábula da lebre e da tartaruga? Pois ela tem uma confusão biológica no jeito como ficou conhecida em português.

Ao ler o 12º livro da Coleção Folha Fauna Brasileira para Crianças, o engano rapidamente é descoberto. O volume custa R$ 22,90, chega às bancas neste domingo (4) e é todo dedicado ao jabuti-piranga.

Além de apresentar a espécie, o título explica as diferenças entre os tipos de quelônios -répteis que chamamos genericamente de tartarugas, mas que têm diferenças entre si. Em linhas bastante gerais, tartarugas só vivem na água e jabutis são apenas terrestres, enquanto cágados têm vida híbrida, dividindo-se entre rios e áreas secas.

Voltando à fábula creditada ao grego Esopo, na qual o lento animal vence a veloz lebre numa corrida e ensina a lição de que esforço e resiliência são fundamentais, percebe-se logo que a campeã não era bem uma tartaruga. O mais exato seria dizer que tratava-se de um jabuti ou, no limite, de um cágado.

O título da Coleção Folha, que tem colaboração da Associação Mata Ciliar e consultoria técnica de Rodrigo Pires, ensina ainda outras características do jabuti-piranga -uma das duas espécies brasileiras, ao lado do jabuti-tinga.

Ao contrário do que reza a crença popular, por exemplo, esse réptil não vive mais de cem anos. Estima-se que chegue a meio século na natureza e a cerca de 80 anos em cativeiro.

Na vida livre, aparece em todos os biomas brasileiros, com exceção do pampa gaúcho. Mas, embora não esteja em extinção, é ameaçado pelo ser humano, principalmente por causa do tráfico de animais e do desmatamento, que põe em xeque o seu habitat.

