SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Shakira, que mora em Miami desde o divórcio, foi fotografada neste domingo (4) no GP de Fórmula 1 em Barcelona, na Espanha.

Ela foi vista no paddock de Lewis Hamilton, que ficou em segundo lugar na competição --recentemente, os dois foram fotografados juntos em um iate nos Estados Unidos, o que deu origem a boatos de que eles estariam tendo um romance.

A dupla também chegou a ser flagrada jantando após o GP de Miami.

Em um post nas redes sociais, a cantora disse que "é bom estar de volta a Barcelona". O flagra fez o nome dela ir parar entre os assuntos mais comentados do Twitter.

"Ele correu com o combustível do amor", brincou um usuário da rede social. Outro cravou: "Tá explicado pq Lewis Hamilton está tão inspirado".

Em junho do ano passado, Shakira anunciou o fim do casamento com Gerard Piqué, depois de uma suposta traição do jogador de futebol. Logo depois, ela se mudou com os filhos do casal para os Estados Unidos.

A cantora também já foi fotografada com Tom Cruise numa competição de Fórmula 1 recentemente, o que também gerou boatos de que os dois estariam juntos.