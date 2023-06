RIBEIRÃO PRETO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em 2002, quando ocorria a primeira edição de um certo festival de música no interior de São Paulo, uma jovem roqueira baiana se preparava para, no ano seguinte, se aventurar Brasil afora com seu primeiro disco de projeção nacional.

Duas décadas depois, duas celebrações se encontram: Pitty escolhe o palco do João Rock, que completa 20 anos, para anunciar que ainda há materiais inéditos no baú de onde veio o "Admirável Chip Novo", disco que a alçou à projeção nacional.

A cantora lança no próximo dia 16 de junho o DVD "Espelhos", que continua as comemorações da turnê ACNXX.

O projeto traz versões completas de improvisos que ganharam o mundo no primeiro lançamento em vídeo da banda, "Admirável Chip Novo". Também recorda a memória do guitarrista Peu Sousa, que fez parte da primeira formação da banda de Pitty e, entre outras enormes contribuições, é coautor dos hits "Equalize" e "Déjà Vu".

"Esse disco, o 'Espelhos', é dedicado a ele. Tem uns diálogos entre eu e ele, umas sobras de estúdio, conversas. A gente trocava muito, e foi muito emocionante escutar isso", conta Pitty em entrevista a Splash.

O guitarrista, compositor e produtor musical nascido Pedro Sérgio dos Santos Maia Sousa morreu por suicídio em 2013, em Salvador, aos 35 anos.

"O próprio nome 'Espelhos' veio desses diálogos", explica a artista, ao recordar com um sorriso no rosto as memórias ao lado do companheiro de banda e amigo. "Ele é parte da história."

No novo lançamento, Pitty traz versões completas de covers que estavam há 20 anos guardados dentro do baú. No "Admirável Vídeo Novo", DVD de bastidores que acompanha o Chip Novo, a vocalista aparece ao lado de sua banda e amigos de longa data, como Nancy Viegas, B. Negão e Flávio Flock e Panço, da banda Jason, ensaiando versões de músicas de outros artistas.

Entre os títulos, "Girls Just Wanna Have Fun", de Cindy Lauper, e "Femme Fatale", do Velvet Underground. Agora, as versões chegam na íntegra ao digital.

"A gente começou a abrir alguns arquivos e pensamos no quanto aquilo não estava em lugar nenhum", explica Pitty.

"E, com a remasterização, eu fiquei passada. Não escutava [o material] há muitos anos. Quando ouvi as versões remasterizadas, para mim, parece uma banda tocando ao vivo, sem overdub, de dentro de um estúdio", confessa. Todas as músicas foram tratadas pelo produtor musical Jack Endino, que produziu, entre outros títulos grandiosos, o primeiro disco do Nirvana, "Bleach" (1989).