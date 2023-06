SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taylor Swift engoliu acidentalmente um inseto durante um show da turnê "The Eras Tour", na cidade de Chicago, nos Estados Unidos.

A cantora pop engasgou e tossiu no palco diante da plateia, na noite do último domingo (4), no estádio Soldier Field.

"Que delícia! Alguma chance de alguém não ter visto isso?", ela perguntou à plateia, com bom humor. "Está tudo bem, eu já o engoli."

O público reagiu acompanhando a cantora na leveza e rindo junto dela.

"Vai acontecer de novo esta noite, tem tantos insetos por aqui", disse Swift.

A "The Eras Tour" tem vinda ao Brasil confirmada. Em novembro, Swift faz shows em São Paulo e no Rio de Janeiro.