SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sucesso do West End, a Broadway de Londres, e ganhador de cinco prêmios Tony, o musical "Matilda" estreia em São Paulo em outubro deste ano. A produção é inspirada no livro infantil do britânico Roald Dahl ("A Fantástica Fábrica de Chocolate" e "Convenção das Bruxas"), que também deu origem ao famoso filme lançado em 1996 com Danny DeVito e Rhea Perlman.

Matilda conta a história de uma garotinha inteligente, mas negligenciada pelos pais que encontra refúgio nos livros.

Um dia, enraivecida pelo tratamento que recebe, descobre ter poderes mágicos que lhe dão o poder de controlar objetos com a mente. Seu pai então decide levá-la à escola, onde ela acaba comandando um divertido motim contra a diretora linha-dura.

A nova montagem do musical terá cenários e figurinos concebidos e produzidos especialmente para a temporada brasileira --como acontece na atual montagem de Wicked, da mesma produtora, que é diferente da temporada de 2013, totalmente importada.

"Será uma versão original, como o nosso Wicked", diz Vinícius Munhoz, que além de "Wicked" também produziu as últimas montagens nacionais de "Evita", "Billy Elliot", "Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate", "Escola do Rock" e "Annie". "Do musical original, vamos usar apenas as mesmas coreografias."

Os mais ansiosos pelo musical podem matar a curiosidade assistindo ao longa-metragem homônimo, adaptação do espetáculo para as telonas lançado em dezembro pela Netflix.