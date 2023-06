SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Mike Batayeh, que integrou o elenco de "Breaking Bad", morreu no último dia 1º de junho, aos 52 anos. Ele sofreu uma parada cardíaca enquanto dormia. A informação foi confirmada, nesta sexta-feira (9), pela família do artista ao site TMZ.

No seriado sobre a história de Walter White (Bryan Cranston), Batayeh interpretou Dennis Markowski, gerente da lavanderia Brillante, que servia de fachada para esconder o laboratório onde as metanfetaminas eram produzidas. O personagem foi visto em episódios da quarta e quinta temporadas da produção.

Além de "Breaking Bad", o ator também participou do elenco de séries como "CSI: Miami", "Marco Polo" e "It's Always Sunny in Philadelphia".

"Ele fará muita falta àqueles que o amavam e amavam sua habilidade de trazer riso e alegria", afirmou a família, em comunicado oficial disponibilizado ao TMZ.