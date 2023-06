SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O restaurante Casa Bonita, localizado no Colorado, Estados Unidos, é um velho conhecido dos fãs de "South Park". Em 2003, o empreendimento foi foco de um dos episódios do desenho, principalmente por ser um local marcante da infância de Trey Parker e Matt Stone, criadores da animação. Após uma reforma estimada em cerca de US$ 40 milhões, o local reabre as portas nos próximos dias. As informações são do New York Times.

Inaugurado em 1974, o restaurante era conhecido por sua culinária mexicana, servindo milhares de tacos, enchiladas e feijão frito diariamente, em sistema de buffet. Parker e Stone recordam do espaço com falsas minas de ouro e até uma pessoa fantasiada de gorila perseguida por um xerife.

A relação dos dois desenvolvedores com o Casa Bonita cresceu em 2020, quando ele fechou as portas e decretou falência. Em mau estado, com defeitos na parte elétrica e sistema de ventilação vencido, parecia o fim dos tempos. Eis que a dupla decidiu comprar o local e reconstruir tudo. "Agora não fede mais a cloro", brinca Stone.

Tudo foi revitalizado no Casa Bonita, incluindo o cardápio, que agora é assinado por Dana Rodriguez, indicada seis vezes ao prêmio James Beard Award. Na lista de comidas, enchiladas com molho vermelho e dezenas de opções mexicanas.

Entre os ambientes, há cavernas temáticas e até uma piscina, que foi inteiramente reformada para os mergulhadores. No fim, trata-se da mistura de um clube e um ótimo local para uma refeição. A expectativa para o lançamento é alta: de acordo com os donos, 100 mil clientes se inscreveram no site para receber novidades e com vontade de fazer uma reserva.