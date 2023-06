SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda sul-coreana BTS completa dez anos nesta segunda-feira (12). Nos últimos anos, o septeto se tornou não apenas o maior grupo de k-pop -o pop coreano- da história como dominou o cenário pop mundial.

Desde 2020, foram seis canções no topo da Billboard, ao menos cinco indicações ao Grammy -feito inédito para a música coreana-, discursos na ONU, a Organização das Nações Unidas, e até uma visita à Casa Branca.

Por isso, fãs da banda fazem homenagens ao grupo em Seul, capital da Coreia do Sul. A prefeitura da cidade foi iluminada de roxo, a cor característica do BTS. Dezenas de fãs da França, México e outros países viajaram até a capital para celebrar o aniversário da banda.

"Obrigado por nos ensinar um pouco, ou talvez até demais, sobre felicidade e amor", disse o membro do grupo JungKook aos fãs em uma mensagem no Twitter. "Quero continuar caminhando com todos vocês pelos próximos 10 anos também". Veja abaixo os dez maiores sucessos do BTS.

*

DYNAMITE

É a primeira música de trabalho da banda totalmente em inglês e se tornou a primeira canção coreana a conquistar o topo das paradas de sucessos dos EUA. Ela foi feita para ajudar os fãs durante a pandemia. "Queríamos transmitir uma mensagem de saúde e reconfortar os nossos fãs", declarou Jin, membro do grupo, à revista Esquire.

BUTTER

Ficou em primeiro lugar por dez semanas nos Estados Unidos e se firmou como um dos maiores sucessos da banda. Soma mais de 800 milhões de visualizações no YouTube.

SPRING DAY

Lançada em 2017 para o álbum "Wings", a música vendeu mais de cinco milhões de cópias nos meios digitais, segundo a revista Rolling Stones.

DNA

A música faz parte do álbum "Love Yourself: Her", de 2017, e marca a primeira vez em que o grupo entrou na Billboard 100, a parada de sucessos dos Estados Unidos.

MIC DROP

Parceria com o rapper americano Desiigner, a música foi lançada em 2017 e permaneceu dez semanas na parada de sucessos dos Estados Unidos.

ON

Foi lançada como música de trabalho do álbum "Map of the Soul: 7", de 2020, e acumula mais de 500 milhões de visualizações no YouTube.

MY UNIVERSE

Parceria com a banda inglesa Coldplay, a música também alcançou o primeiro lugar nos Estados Unidos.

FAKE LOVE

Presente no álbum "Love Yourself: Tear", de 2018, o clipe da canção se tornou o vídeo mais visto do YouTube em 24 horas quando foi lançado, segundo a Billboard.

FIRE

Foi lançada como parte do álbum "The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever", o primeiro disco que compilou os maiores sucessos do grupo.

PERMISSION TO DANCE

Escrita em parceria com o cantor Ed Sheeran, a música estreou em primeiro lugar nos Estados Unidos e acumula mais de 500 milhões de visualizações no Youtube.