SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É difícil encontrar alguém que nunca assistiu a um filme com a cena clássica em que dois adolescentes se encontram no cinema, o garoto passa o braço atrás dos ombros da garota e eles dão o primeiro beijo.

Além das cadeiras convencionais, algumas salas também contam com poltronas namoradeiras, em que os casais podem aproveitar o filme juntinhos sem um braço de assento divisório entre eles. O programa pode ser uma opção para aproveitar o Dia dos Namorados.

Confira a lista de cinemas com poltronas duplas em São Paulo.

*

CINE A

A sala vip do cinema do Continental Shopping, na zona oeste de São Paulo, conta com poltronas duplas separadas por um braço removível. Na hora da compra é preciso selecionar dois ingressos, um ao lado do outro, para poder aproveitar o filme deitado ao lado do acompanhante.

Continental Shopping - av. Leão Machado, 100, Jaguaré, região oeste.

cinea.com.br

CINEMARK

A rede com milhares de salas espalhadas pelo mundo também oferece as poltronas duplas. Em São Paulo, as unidades Cidade Jardim, Villa Lobos, West Plaza, Lar Center e Iguatemi contam com esses assentos. Na hora da compra, eles ficam demarcados como namoradeiras direita e esquerda, e é preciso selecionar uma ao lado da outra.

Endereços em cinemark.com.br

CINE MARQUISE

A primeira fileira das duas salas do cinema é composta por poltronas do tipo namoradeira. Os ingressos precisam ser selecionados lado a lado para que o casal assista ao filme nos assentos duplos.

Conjunto Nacional - av. Paulista, 2.073, Cerqueira César, região central.

cinemarquise.com.br/paulista

CINÉPOLIS

A rede tem duas unidades com poltronas do tipo namoradeira. No Jardim Pamplona, as cinco salas vip contam com assentos duplos e reclináveis, já no JK Iguatemi, eleito pela Folha o melhor cinema de São Paulo, as salas vip, VIP Lounge e Samsung Onyx 4K têm essa opção. Na hora da compra é preciso selecionar dois ingressos, um ao lado do outro, para poder curtir o filme ao lado do acompanhante.

Endereços em cinepolis.com.br

CINESALA

Eleito o melhor cinema de rua de São Paulo pela Folha, a sala na rua Fradique Coutinho tem duas fileiras com sofás, tanto duplos quanto individuais. Neste caso, a compra de um ingresso do tipo sofá duplo é válido para duas pessoas.

R. Fradique Coutinho, 361, Pinheiros, região oeste.

cinesala.com.br

CINESYSTEM

Com uma unidade localizada na região oeste de São Paulo, o cinema foi eleito o mais confortável da cidade. Todas as poltronas do local são separadas por braços removíveis, permitindo que os casais assistam aos filmes mais próximos.

Av. Giovanni Gronchi, 5.930, Vila Andrade, região oeste.

cinesystem.com.br

KINOPLEX

As três unidades da rede de salas de cinema -Itaim Bibi, Vila Olímpia e Parque da Cidade- têm poltronas duplas. Os assentos desse tipo ficam nas salas platinum e precisam ser comprados lado a lado.

Endereços em kinoplex.com.br