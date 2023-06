SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Johnny Depp vai doar para um fundo de apoio à Amazônia parte do US$ 1 milhão, cerca de R$ 4,8 milhões, que sua ex-mulher Amber Heard pagou a ele como indenização após uma briga judicial. As informações são do site TMZ.

Fontes ouvidas pelo portal afirmam que Depp não quer ficar com o dinheiro dado por Heard, e que escolheu cinco instituições de caridade para doá-lo em partes iguais.

Uma delas é a Amazonia Fund Alliance, organização que protege e financia a população indígena da Amazônia. A instituição também já recebeu doações do ator Leonardo DiCaprio.

Heard anunciou em dezembro que fez um acordo com Depp. A atriz publicou um comunicado em seu perfil no Instagram, onde afirmou que não daria continuidade ao processo que movia contra o ator.

Depp disse no Festival de Cannes que já não liga para Hollywood. Ele atua no filme "Jeanne du Barry", que abriu o evento.

"Se eu me sinto boicotado por Hollywood? Bom, você precisa não ter pulso para achar que nada aconteceu. Claro, quando te pedem para se demitir de um filme por causa de palavras jogadas ao vento, sim, parece um boicote. Se eu o sinto agora? Não. Eu não me sinto boicotado por Hollywood porque eu não penso sobre Hollywood", afirmou ele sobre sua saída da saga "Animais Fantásticos", sob acusações de violência doméstica.