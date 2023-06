SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na reta final do tratamento de um câncer de intestino, a cantora Preta Gil, 48, anunciou pelas redes sociais que voltará aos palcos em breve.

"Meus amores, muito feliz com essa notícia que venho dar a vocês. Fui liberada pelos meus médicos a participar da turnê nacional #NósAGente e estarei nos shows do Rio, BH, São Paulo e Salvador com toda nossa Família Gil", celebrou.

As primeiras apresentações serão no Rio de Janeiro nesta sexta (16), sábado (17) e domingo (18). "Vai ser emocionante", comemorou.

A notícia alegrou fãs e amigos famosos da artista, como Mariana Ximenes, Tatá Werneck e Fernanda Paes Leme. "Vai ser lindão", escreveu Fernanda no Instagram da amiga.