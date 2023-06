RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Irmã mais nova de Neymar, Rafaella Santos fez elogios à ex-namorada do jogador, Bruna Marquezine. A influenciadora revelou que durante o longo relacionamento entre os dois (de 2013 a 2018, entre muitas idas e vindas) sempre teve uma boa relação com a atriz. Embora tenham se afastado nos últimos tempos, ela não guarda mágoas. "O tempo que passamos juntas foi incrível. Não guardo mágoa, não tenho raiva, nada. Até porque ela nunca me fez nada".

Rafaella, que foi criticada recentemente por uso de filtro em fotos, prosseguiu: "Acho a Bruna uma menina espetacular e muito linda. Ela tem um coração maravilhoso e uma família incrível", reconheceu Rafaella, negando qualquer desentendimento com a atual namorada de Neymar, Bruna Biancardi, grávida. "Nossa relação será muito prolongada porque temos esse vínculo que é o bebê, mas não quero só ele", contou em entrevista ao "PodCats".

Ela revelou que está solteira e também falou bem do ex-namorado Gabigol, atacante do Flamengo. "Por mais que a gente não esteja mais juntos, eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele é um menino muito do bem. [...] O amor continua, o respeito continua. Acho que as pessoas esperam que a gente se odeie, [...] mas pelo contrário: é um menino que merece muito respeito", explicou Rafaella, que tem planos de construir família.

"Por mim, já teria uns três filhos, mas meus relacionamentos não estou cooperando. Quero casar certinho. Tenho um sonho, uma pasta no Pinterest do casamento e até do quarto do neném, de menino e de menina. Será que eu sou doida? Tenho até nome, tudo planejado. Já sei quem vão ser os padrinhos e madrinhas. Quero ter dois meninos e uma menina", entregou.