SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No ar como Irene na novela "Terra e Paixão", a atriz Gloria Pires decidiu não renovar seu contrato com a TV Globo depois de 54 anos. Gloria decidiu firmar, apenas, uma extensão de prazo para terminar a novela. O objetivo é buscar novos projetos, no cinema ou até mesmo em plataformas de streaming.

Gloria estreou na Globo em 1972, na novela "Selva de Pedra", quando tinha apenas oito anos de idade. Ao longo da carreira, ela deu vida a personagens marcantes, como a ambiciosa Nice em "Anjo Mau" (1997) e as gêmeas Ruth e Raquel em "Mulheres de Areia" (1993). Recentemente, viveu Lúcia em "Paraíso Tropical" (2007), Norma em "Insensato Coração" (2011) e Beatriz em "Babilônia" (2015).

ZUCA EM 'CABOCLA' (1979)

Gloria interpretou a protagonista Zuca na versão da novela "Cabocla" exibida no final dos anos 1970. A personagem era disputada por Tobias, interpretado por Roberto Bonfim, e por Luís Jerônimo, vivido por Fábio Júnior.

Foi durante as gravações da novela que Gloria e Fábio se aproximaram. Os dois se casaram e tiveram uma filha, Cleo Pires. O relacionamento terminou em 1983.

MARIA DE FÁTIMA EM 'VALE TUDO' (1988)

Já na novela "Vale Tudo", de Gilberto Braga, Gloria deu vida a Maria de Fátima, uma jovem ambiciosa e inescrupulosa. No início da novela, a personagem vende a casa da família e deixa a mãe, Raquel (Regina Duarte), desamparada.

Em entrevista à Memória Globo, Gloria diz que Maria de Fátima "foi um presentão". "Para mim, ela não era só uma vilã, era uma pessoa amoral, louca, desregulada. Foi um momento histórico da televisão, porque retratava o Brasil de forma nua e crua", disse a atriz.

RUTH E RAQUEL EM 'MULHERES DE AREIA' (1993)

Em "Mulheres de Areia" (1993), Gloria viveu as gêmeas Ruth, a mocinha, e Raquel, a vilã. Para caracterizar as personagens, a atriz chegou a usar perfumes diferentes para fazer as cenas. Para Ruth, a fragrância era suave. Para Raquel, o perfume era mais forte.

MARIA MOURA EM 'MEMORIAL DE MARIA MOURA' (1994)

Gloria também protagonizou a minissérie "Memorial de Maria Moura", escrita por Jorge Furtado e Carlos Gerbase com base no romance de Rachel de Queiroz.

Na trama, Maria Moura perde o pai na infância e, aos 17 anos, encontra sua mãe morta em casa. Acreditando que a morte da mãe foi um assassinato, Maria Moura seduz o empregado e amigo de infância Jardilino (Lui Mendes) e pede que ele execute o padrasto, provável autor do crime. Depois, a personagem reúne um grupo de pessoas e tenta conquistar a terra herdada do pai, a serra dos Padres.

RAFAELA EM 'O REI DO GADO' (1996)

Em outra novela de Benedito Ruy Barbosa, "O Rei do Gado", Gloria viveu Rafaela Berdinazzi. Na trama, a personagem se passa por Marieta, a filha perdida de Giácomo (Manoel Boucinhas) e sobrinha de Geremias (Raul Cortez).

NICE EM 'ANJO MAU' (1997)

Em "Anjo Mau", Gloria interpretou a ambiciosa Nice. A jovem acaba arrumando um emprego como babá na mansão dos Medeiros, onde seu pai, Augusto (Cláudio Corrêa e Castro), já trabalhava. Durante a novela, Nice se apaixona por Rodrigo (Kadu Moliterno), irmão da sua patroa, Stela (Maria Padilha).

JÚLIA EM 'BELÍSSIMA' (2005)

Na novela de Silvio de Abreu, Gloria viveu Júlia, neta da vilã Bia Falcão (Fernanda Montenegro). Júlia é dona e administradora da Belíssima, uma fábrica de roupas íntimas fundada pela mãe, Stella Assunção. Stella morreu em um acidente de avião.

Ao longo da trama, o personagem de Tony Ramos, Nikos, se apaixona por Júlia. A executiva, porém, acaba se envolvendo com André (Marcello Antony), que lhe dá um golpe.