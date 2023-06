SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz, em entrevista ao jornal O Globo:

Importunação sexual: "Não podemos nos calar. Meus advogados estão cuidando disso. Eu só falei para incentivar mulheres que passam por isso também. Infelizmente é muito mais comum do que a gente imagina."

Em abril, Flora usou o Instagram para afirmar que havia sofrido importunação sexual do cuidador de seu pai. O nome dele não foi revelado. De acordo com a influenciadora, o homem teria entrado no quarto e a tocado sem consentimento.

Família unida para cuidar de Arlindo Cruz, que sofreu um AVC em 2017: "A nossa base é o amor. É a base da minha mãe, que conseguiu seguir em frente (ela assumiu um namoro recentemente); é a minha base; é a base do Arlindinho, que conseguiu seguir a carreira dele; e é a base do meu pai para que a gente consiga cuidar dele. Estamos sempre juntos, sendo um o apoio do outro."

Gravidez: "No início foi um susto danado. Estava namorando o pai dele e tomando remédio. Mas veio no momento exato. Ridan e o filho do meu irmão, Antônio, trouxeram fôlego para a nossa vida. A gente estava num momento ruim, com meu pai doente, e ficamos muito felizes."

Flora é modelo plus size: "As coisas que acontecem na minha vida são engraçadas. Nunca pensei em ser digital influencer e me tornei. Os fãs do meu pai viam meu perfil, que sempre foi aberto, e começaram a me seguir pelo meu jeito de ser e de falar, pela minha autoestima e por ser filha do Arlindo. Foi uma coisa puxando a outra."

Ela também comentou sobre a participação na segunda temporada da série Encantado's, do Globoplay e da TV Globo: "Procurei estudar, relembrar algumas coisas nesse trabalho. Ser atriz será mais uma vertente da Flora. Quero estar mais pronta para esses momentos. Gostei muito, me senti viva".