RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O humorista Gil Brother Away, conhecido pelas participações com o grupo Hermes e Renato, deixou o CTI (Centro de Terapia Intensiva) e foi para o quarto neste domingo (18). Gil sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e está internado desde o dia 23 de maio.

A informação foi divulgada pelo sobrinho do artista, Willian da Costa Passos, em uma postagem no Instagram. "Com muita alegria que venho comunicar que meu tio está de alta do CTI para o quarto. Vencemos a primeira e mais difícil batalha. Agora é se recuperar e logo logo ir para casa! Obrigado a todos que entraram nessa batalha comigo. Obrigado por cada oração cada ajuda cada palavra, nós vencemos!!", escreveu ele.

O sobrinho ainda afirmou que o humorista deve receber alta hospitalar durante essa semana. "Provavelmente na quarta ou quinta-feira, se ocorrer tudo certo, ele vai voltar para casa com a gente. No dia a dia, vocês vão ver levando para médico, fazendo fisioterapia."

O humorista está internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital Clínico de Petrópolis, informou a Quem. O artista permanece no local desde a última terça-feira (23).

O artista terá sequelas ainda não foram especificadas pelos médicos, diz o comunicado. "Ainda estamos aguardando o resultado de alguns exames para sabermos a real situação".

Gil Brother Away está reagindo ao tratamento. "Ontem, ele conseguiu falar com o sobrinho, que leu algumas mensagens de carinho que o encorajaram ainda mais na sua recuperação. Em respeito aos fãs, queremos informar que com toda sua garra e força de vontade está reagindo ao tratamento e ansioso para está com vocês novamente".

O grupo Hermes e Renato compartilhou uma vaquinha online criada pelos familiares. "O tratamento será caro, e ele precisa de ajuda", disse sobre Gil.

Willian Passos tranquilizou fãs em vídeo divulgado nas redes sociais. Conforme o relato, Gil Brother bateu a cabeça após "levar um tombo". O humorista foi atendido pelos médicos na sequência, quando foi confirmado o AVC.

Gil Brother Away conta com mais de 800 mil inscritos em seu canal no YouTube. Antes de divulgar esquetes e podcasts, o humorista ganhou fama na internet pelo quadro "Cozinha com Away" ? que fazia parte dos programas do grupo Hermes e Renato na MTV na década de 2000.