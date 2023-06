SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começa nesta quinta-feira (22) a venda de ingressos para o público geral do show da cantora Alanis Morissette, que acontece no dia no 14 de novembro, em São Paulo.

A canadense, dona do álbum "Jagged Little Pill", sucesso na década de 1990, é uma das muitas atrações internacionais que devem esquentar a agenda de shows na cidade.

Quem também vem nesse bonde é a americana Taylor Swift, que traz ao Brasil a turnê "The Eras", cujos ingressos têm se esgotado em minutos. A venda de entradas para o seu show extra, em 24 de novembro, acontece nesta quinta, a partir das 10h, pelo site taylorswifttheerastour.com.br, que direciona o público para o portal da Tickets 4 Fun.

Além dos shows de Taylor e Alanis, cuja venda deve ser concorrida e acabar rápido, veja a seguir uma lista de atrações estrangeiras que se apresentam na capital paulista e ainda têm entrada disponível.

ALANIS MORISSETTE

A cantora canadense apresenta o álbum "Jagged Little Pill", lançado há 25 anos e que rendeu cinco prêmios Grammys. Ingressos para o público geral estão disponíveis a partir desta quinta (22)

-às 10h em eventim.com.br e às 12h na bilheteria oficial (no estádio do Pacaembu).

Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca.

Instagram @allianzparque.

Ter. (14/11), às 21h.

A partir de R$ 450 em Eventim

ATEEZ

Criada em 2018, a boy band sul-coreana é a única do gênero k-pop a tocar no Allianz Parque além do fenômeno BTS. O grupo, um dos principais nomes em ascenção fora da Coreia do Sul, desembarca pela primeira vez na América do Sul com a turnê "The Fellowship: Break the Wall". Ainda há ingressos para

todos os setores.

Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca.

Instagram @allianzparque.

Sáb. (26/8), às 18h.

A partir de R$ 390 em Eventim

COLBIE CAILLAT

Depois de oito anos sem vir ao Brasil, a californiana marcou uma data para comemorar os 15 anos do lançamento de "Coco", seu álbum de estreia, que colocou no mundo hits como "Bubbly" e "Midnight Bottle", tocadas à exaustão nas rádios --e telenovelas.

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro, região sul.

Instagram @vibrasaopaulo.

Qui. (7/12), às 21h.

A partir de R$ 220 em Uhuu

GHOST

A banda sueca de hard rock faz shows na esteira do lançamento do elogiado álbum "Impera", de março do ano passado. São duas apresentações, mas só uma tem entradas disponíveis (inteiras da pista premium e pista comum).

Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda.

Instagram @espacounimed.

Qua. (20/9), às 21h.

A partir de R$ 370 em Live Pass

GP WEEK

É a segunda edição do festival, que antecipa o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, marcado entre 3 e 5 de novembro. Um dia antes da corrida, que acontece no dia 5, o Allianz Parque sedia shows da americana Halsey, que apresenta a turnê baseada no álbum "If I Can't Have Love, I Want Power", de 2021, da estrela de pop punk Machine Gun Kelly, do grupo de música eletrônica Swedish House Mafia

e do cantor e TikToker Jxdn.

Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca.

Instagram @allianzparque.

Sáb. (4/11), às 12h30.

A partir de R$ 390 em Eventim

JOSÉ GONZÁLEZ

O intimismo do indie folk do sueco de ascendência argentina chega ao palco do Cine Joia, na Liberdade. No show, dedicado ao álbum "Local Valley", de 2021, que mistura seu violão a elementos sintéticos, o compositor também revisita canções anteriores, como o cover de "Heartbeats", da banda The Knife, que o ajudou a ganhar fama em 2003.

Cine Joia - pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade.

Instagram @cine_joia.

Qua. (20/9), às 21h.

A partir de R$ 240 em Eventim

LYNRYD SKYNRYD

Cinquenta anos de estrada são comemorados no show da banda de rock criada nos EUA que, ao longo da carreira, emplacou hits como "Sweet Home Alabama". A formação atual não inclui nenhum dos membros originais.

Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda.

Instagram @espacounimed.

Sex. (4/9), às 20h. A partir de R$ 450 em Ticket360

RAWL ALEJANDRO

O namorado da estrela Rosalía vem pela primeira vez ao Brasil com sua "Saturno World Tour" --que privilegia canções do álbum fresquinho, lançado neste ano, que leva o nome do planeta e repagina o reggaeton com toques de gêneros como o Miami bass.

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro, região sul.

Instagram @vibrasaopaulo.

Qui. (2/11), às 21h.

A partir de R$ 120 em Eventim

RED HOT CHILI PEPPERS

Anunciado em março, o show do Red Hot Chili Peppers ainda tem ingressos para cadeiras superiores do Morumbi. Quem desembolsar R$ 650 verá o enérgico quarteto formado por Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith e John Frusciante tocando hits antigos e canções de "Unlimited Love", álbum lançado ano passado.

Estádio do Morumbi - pça. Roberto Gomes Pedrosa, Morumbi.

Sex. (10/11), às 21h.

A partir de R$ 650 em Eventim

ROGER WATERS

O fundador do Pink Floyd chega ao país em duas datas (uma delas ainda tem ingressos) numa turnê que promete ser ainda mais política do que as anteriores, segundo o artista. A sequência mundial de shows, adiada pela pandemia, inclui clássicos como

"Wish You Were Here" e "Another Brick in the Wall".

Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca.

Instagram @allianzparque.

Dom. (12/11), às 20h.

A partir de R$ 380 em Eventim

TAYLOR SWIFT

A cantora traz a São Paulo a turnê "The Eras" com três datas em novembro, duas já com ingressos esgotados. As vendas para a data extra, no dia 24, começam nesta quinta-feira (22), às 10h. Devem esgotar em questão de minutos. No show, ela passa por todas as fases de sua carreira, desde "Fearless" (2008) aos mais recentes "Folklore" e "Midnights".

Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca.

Instagram @allianzparque.

24, 25 e 26/11, às 19h30.

A partir de R$ 380 em taylorswifttheerastour.com.br que direciona o público para o portal da Tickets 4 Fun