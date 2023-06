SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bettina, filha de Alessandra Negrini, chamou atenção no TikTok com um vídeo explicando suas tatuagens -desde uma homenagem a Ariana Grande até uma cruz para mostrar sua religião.

Mas a adolescente de 18 anos nem sempre gosta de aparecer. No Instagram da mãe, por exemplo, ela é figurinha rara!

Em 2020, Alessandra postou uma foto com a filha e comemorou: "O dia em que ela deixou eu postar uma foto nossa".

Dois anos antes, a atriz compartilhou outro clique com Bettina -mas a filha estava cobrindo o rosto.

E não é que Bettina não goste de ser vista com a mãe. No TikTok, ela já exaltou a beleza de Alessandra: "'Você deve ser a mais bonita da família'... Mas você não viu minha mãe".

No TikTok, Bettina também fala sobre sua vida, sua admiração pelos músicos Ariana Grande e Mac Miller e sobre o término de seu relacionamento: "Terapia? kkkkk fiquei mais loira, comecei a usar óculos e me tatuei inteira. Nem eu me reconheço mais, ficar mais bonita cura".

Bettina nasceu em 2004 e é filha de Alessandra Negrini com o cantor Otto. Os dois ficaram juntos entre 2001 e 2008. Em janeiro deste ano, o músico descreveu a filha (que na época estava num intercâmbio nos Estados Unidos) em entrevista ao jornal Extra:

"Minha filha Betina Negrini está a coisa mais linda da vida? Uma mulher de muita personalidade beleza e inteligência. Meu tesouro, meu mundo, minha vida. Desde que ela nasceu que minha vida mudou para melhor. Ela trouxe felicidade para o meu mundo e responsabilidade comigo mesmo. Sou pai, sou amigo e somos uma dupla de muitas risadas e temos nossos próprios códigos. Somos conectados no espírito, na alma e no coração. Ser pai me mostrou que a vida é de amor e fraternidade. Hoje acordei assim com saudade dela. Betina, te amo ao infinito", escreveu Otto, postando ainda um momento de intimidade entre eles, quando a filha o visitou e o ajudar a se curar de uma gripe."