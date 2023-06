SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Único representante brasileiro entre os cem melhores bares do mundo, o Tan Tan acaba de renovar sua carta de drinques.

O endereço em Pinheiros, comandado por Thiago Bañares e Caio Carvalhaes, figurou três vezes no ranking do 50 Best, uma das principais premiações da gastronomia e coquetelaria. Na edição passada, ficou em 62º lugar da lista estendida, que vai das posições 51 a 100. O prêmio deste ano será divulgado em outubro, em evento em Singapura.

Batizado de Duality #2, o novo menu traz dez drinques autorais. As criações exploram cinco ingredientes, que são usados sob técnicas diferentes.

O yuzu, fruta cítrica de origem chinesa, por exemplo, surge no drinque Kamikaze (R$ 57), que leva ainda bourbon, amaro e mel, resultando numa bebida de notas amargas. Ele também é combinado a vodca, dois tipos de jerez e saquê no Terubozo (R$ 45), coquetel mais adocicado e refrescante.

O umeboshi, conserva de ameixa, e a priprioca, planta natural da Amazônia, são alguns dos ingredientes explorados nas bebidas.

Outra novidade é a seção chamada de área de desenvolvimento: a cada três meses, serão apresentados três novos drinques e duas opções não-alcoólicas. Dez coquetéis clássicos e uma seleção de saquês e vinhos completam a carta.

Para acompanhar a bebedeira, há 11 opções de porções para compartilhar, como guioza de porco (R$ 45), asinha de frango frito (R$ 46) e croquete de siri (R$ 48). Sanduíches, noodles e uma torta cremosa de chocolate com creme inglês (R$ 38) incrementam o cardápio.

TAN TAN

Onde R. Fradique Coutinho, 153, Pinheiros, região oeste

Instagram @tantannb