Sábado, 24 de junho

Parque Halfeld

-11h - Folia de Reis – Concentração no

Cine-Theatro Central (escadaria)

-12h - Fragmento Vermelho | Performance do Grupo NUN

- 13h - Sonatta | MPB



Museu Ferroviário

- 14h - Súbita | Música eletrônica

Parque Municipal

- 14h - Caravana de Histórias | Contação de história



Praça CEU

-15h – Roda de Capoeira



São Benedito

- 17h - Palhaço Faísca | Palhaçaria

- 18h - Cia Eita! | Contação de história

Praça Antônio Carlos

- 18h30 – Charmosas do Tamborim | Samba

- 20h – Sandra Portella | Samba



Café Meiuca

-14h Lançamento de livro e sessão de autógrafos: “Vitralizado. HQs e o Mundo” de Ramon Vitral

Autoria Casa de Cultura

-19h Apresentação do duo Retrato em Lá Menor

Reservas na página



Beco

-21h30 Muvuka e DJ M Castro

Os ingressos podem ser adquiridos pelo Whatsapp. A censura é 18 anos.

Outras informações na página



Café Muzik

-22h Meio Século de Rock ‘N’ Roll e aniversário da Martinha

A festa vai ser comandada pela banda Martiataka e os DJs Rafa Andrade, B1-RZ1 e Ruan Lustosa.

Ingressos na página



Terrazzo

-21h Planeta JF

Apresentações de Natiruts, Delacruz e Onze:20

Classificação 18 anos

Ingressos na página





Moinho

-Das 14h às 22h “UAI Fest, sô!”, , com atrações que resgatam a cultura e a tradição mineira. O evento gratuito e aberto ao público, no estacionamento do Moinho. Confira outras informações na matéria do Portal Acessa.com



Apresentações de: Alice Raposo e Grupo Viola da Terra

Privilège

23h - Curta aê

`Pagode no Privilège com Bombocado, Dj Samu, Pablo Rodrigues, Maialuna, Marquinhos SP

Ingressos na página



Rocket Pub

-22h Bailão da Saraah



Apresentações de Pop / funk / pisêro / eletrônico

Com: distribuição de shots e doces; brincadeiras com brindes; pescaria na entrada (bora pegar um peixão?); barraca do beijo; shows temáticos; concurso de melhor caraterização com premiação; pipoca free (duração de 3hs); decoração temática.

Apresentações dos Djs Titiago, Jaoluc e Alma Quimera e performances de Isma Vep, Aurora The Wicth, Uiara Cardinally e Saraah. Loren Z atua como hostess.

Censura: 18 anos Ingressos na página





Domingo (25/06)

Viaduto Hélio Fádel

-10h Sassá | Show infantil

-11h Samba na Escola | Samba



Praça CEU

-11h Aulão de Dança

-18h Makamba | Dança



Linhares

- 18h Tititi da Resenha | Samba



Praça Antônio Carlos

-17h Saraah | MPB

- 18h Juliana Stanzani | MPB

-19h30 Grupo Família | Samba -

Rosário de Minas

19h30 Espirro de Bode | Forró



Beco

-19h Forró com Dj Kalango, Forró Sagarana e Dj Monique contando com a presença dos alunos do Forró Por Aí

Ingressos podem ser comprados pelo Whatsapp da casa. Censura: 18 anos.





Estação Cultural

-18h Gafieira da Estação com show de Alexandre Pereira e o Samba do Galo.

Além do samba, há a venda de bebidas e petiscos. Chegando às 18h o participante tem acesso a um aulão gratuito de samba de gafieira com a equipe da Estação Cultural . Os ingressos podem ser adquiridos por Whatsapp.

Moinho

-Das 14h às 22h “UAI Fest, sô!”, com as atrações: Bruno Falcão e Monique & Leonardo



Confira outras informações na matéria do Portal Acessa.com



Teatro Solar

-16h Diversão em Cena

Peter Pan/ Cyntilante Produções

Entrada gratuita, classificação 3 anos. Ingressos no site e na bilheteria do teatro





