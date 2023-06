SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Brisa Star, 15, se envolveu em um acidente na noite deste domingo (25). Ela estava em seu ônibus em Ipaumirim (CE), voltando de um show com seus pais e a banda. 15 pessoas ficaram feridas, e Brisa tranquilizou os fãs dizendo que está bem.

QUEM É BRISA STAR?

Cantora conhecida como "Fadinha do Forró".

Tem 15 anos e estourou em 2020, com o hit "Se Joga no Passinho". Hoje, o clipe tem mais de 260 milhões de visualizações no YouTube, e 100 milhões no Spotify.

É natural de Ibiaí, município de Minas Gerais com cerca de 7 mil habitantes, localizado próximo a Montes Claros.

É filha do músico Lazaro Ladislau Junior e da ex-professora Suelita, que atualmente faz a assessoria da filha. Seu pai é mais conhecido como Juninho Pirado, tecladista e vocalista do Trio Kassanikeo.

Aos 8 anos, seus pais descobriram seu talento para a música, e ela chegou a acompanhar o pai em alguns shows. Aos 10 anos, estreou com a Kassanikeo em "Dançando", uma versão da música "Ginza", do colombiano J Balvin.

Quando estourou, sua primeira música tinha uma pegada especial: Brisa acrescentou o autotune ao forró eletrônico.

Tenho a minha própria pegada. Não sei muito bem definir qual é o nome certo desse estilo, dessa mistura. Ninguém estava fazendo isso, mas, graças a Deus, a galera está gostando.

Brisa Star, em entrevista a Splash em 2021.

Atualmente, tem parcerias com Zé Vaqueiro, Gabi Martins, Lucy Alves, Marina Sena e Melody, com quem embarcou pela primeira vez no funk. Acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.