SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chef Elisa Fernandes acredita que houve uma avaliação exagerada sobre os comentários de Lula sobre os jantares no Itamaraty. O presidente afirmou, nesta terça-feira (27), que as refeições oferecidas em palácios por governos locais "não são lá essas coisas". A declaração vem um dia após a recepção ao presidente argentino, Alberto Fernández, quando as comidas foram elaboradas e preparadas por Elisa, vencedora da primeira edição do reality show Masterchef Brasil.

Em entrevista ao site F5, ela afirma que a opinião do presidente não foi para ela. "Não é questão de bom ou ruim, eu não ouvi ele dizer isso sobre a minha comida, e fiquei feliz de ser elogiada. Eu escolhi rabada no prato principal, porque sei que ele [Lula] gosta", explica a chef, que é dona de um restaurante há três anos em São Paulo.

Sobre as porções -outro ponto criticado por Lula-, Elisa afirma que sua equipe foi "generosa", ainda mais com a "apresentação empratada", que requer cuidados extras. Outros representantes políticos, inclusive, procuraram a chef para elogia-la após o encerramento do jantar. "A Marta Suplicy, o Geraldo Alckmin, o Mauro Vieira [ministro das Relações Exteriores] vieram me agradecer, a própria Marina Silva teve um menu específico só para ela, todos gostaram."

O cardápio, de acordo com a vencedora do reality culinário da Band, buscava aliar um "empratamento legal com simplicidade". "Era tudo leve e, ao mesmo tempo, generoso. Era um dia fresco em Brasília e as porções foram boas. Aliamos o que era esperado de formal e com um toque de Brasil".

Na listagem de pratos, o evento começou com canapés, que eram carpaccios com maionese de ancienne, tartare de banana da terra e bolinho de peixe frito, além de Amuse bouche e caldo de mandioca com leite de coco. A entrada era composta por salada de camarão grelhado com pupunha, abobrinha e chuchu marinados na laranja com castanha de caju.

O menu seguia, como prato principal, uma canjiquinha com rabada e couve manteiga, que era encerrada com um gateau de goiabada, crocante de castanha do Pará e calda de queijo branco de sobremesa.

Segundo Elisa, o convite partiu de uma ideia da primeira-dama Janja Silva de trazer jovens chefs para mostrarem seus trabalhos em jantares no Itamaraty. "Com toda a expectativa que tinha, foi mais difícil que uma prova do Masterchef", diverte-se ela.