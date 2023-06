SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ingressos para assistir ao filme "Barbie", um dos mais aguardados do ano, já poderão ser adquiridos a partir desta quinta-feira (29). As principais redes de cinema em São Paulo, incluindo Cinépolis, Cinemark e UCI terão pré-venda das entradas para o longa, que estreia em 20 de julho.

Os ingressos estarão disponíveis a partir da 00h em ingresse.com e da Cinépolis -onde também dá para comprar nas bilheterias. Para facilitar a hora da compra, cadastre-se no site.

O filme é estrelado por Margot Robbie, que faz o papel da boneca mais popular do mundo. Na trama, a personagem passa por uma crise de identidade e se transporta para o mundo real ao lado de Ryan Gosling, que interpreta Ken. A direção é de Greta Gerwig, que dirigiu "Lady Bird".

Outro aguardado título que já iniciou a pré-venda no Brasil é "Missão: Impossível - Acerto de Contas - Parte 1", sétima aventura com Tom Cruise na pele do agente Ethan Hunt.

O longa, que marca a despedida de Cruise do personagem, foi dividido em duas partes, com a primeira marcada para estrear em 13 de julho, uma semana antes de "Barbie".