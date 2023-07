SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na estrada com uma turnê disputadíssima, Taylor Swift tem aproveitado a animação dos fãs para vê-la na "The Eras Tour" para surpreendê-los, cantando músicas que não estavam originalmente listadas na setlist.

Por aqui, ela desembarca em novembro, para três shows em São Paulo e mais três no Rio de Janeiro, que tiveram ingressos disputadíssimos, envolvimento do Procon e brigas entre fãs e cambistas, que geraram denúncias de ameaça e violência.

Por enquanto, a cantora ainda está na fase americana da turnê internacional e, a partir de agosto, inicia as apresentações internacionais com o México, passando, na sequência, para a América do Sul.

Mesmo com suas cerca de três horas de duração e uma lista de sucessos com mais de 40 canções lançadas desde os primórdios de sua carreira, Taylor tem arranjado tempo para incluir faixas menos conhecidas, que só os fãs mais fiéis devem saber cantar.

Confira, abaixo, as músicas que a americana já cantou de surpresa nesta primeira etapa da série de shows, de acordo com a revista americana Variety.

Glendale, Arizona (17/3): "Mirrorball" e "Tim McGraw"

Glendale, Arizona (18/3): "State of Grace" e "This Is Me Trying"

Las Vegas, Nevada (24/3): "Our Song" e "Snow on the Beach"

Las Vegas, Nevada (25/3): "Cowboy Like Me" e "White Horse"

Arlington, Texas (31/3): "Sad Beautiful Tragic" e "Ours"

Arlington, Texas (1/4): "Death by a Thousand Cuts" e "Clean"

Arlington, Texas (2/4): "Jump Then Fall" e "The Lucky One"

Tampa, Flórida (13/4): "Speak Now" e "Treacherous"

Tampa, Flórida (14/4): "The Great War" e "You?re on Your Own, Kid"

Tampa, Flórida (15/4): "Mad Woman" e "Mean"

Houston, Texas (21/4): "Wonderland" e "You?re Not Sorry"

Houston, Texas (22/4): "A Place in This World" e "Today Was a Fairytale"

Houston, Texas (23/4): "Begin Again" e "Cold as You"

Atlanta, Geórgia (28/4): "The Other Side of the Door" e "Coney Island"

Atlanta, Geórgia (29/4): "High Infidelity" e "Gorgeous"

Atlanta, Geórgia (30/4): "I Bet You Think About Me" e "How You Get the Girl"

Nashville, Tennessee (5/5): "Sparks Fly" e "Teardrops on My Guitar"

Nashville, Tennessee (6/5): "Out of the Woods" e "Fifteen"

Nashville, Tennessee (7/5): "Would?ve, Could?ve, Should?ve" e "Mine"

Filadélfia, Pensilvânia (12/5): "Gold Rush" e "Come Back? Be Here"

Filadélfia, Pensilvânia (13/5): "Forever & Always" e "This Love"

Filadélfia, Pensilvânia (14/5): "Hey Stephen" e "The Best Day"

Foxborough, Massachusetts (19/5): "Should?ve Said No" e "Better Man"

Foxborough, Massachusetts (20/5): "Question??" e "Invisible"

Foxborough, Massachusetts (21/5): "I Think He Knows" e "Red"

East Rutherford, Nova Jersey (26/5): "Getaway Car" e "Maroon"

East Rutherford, Nova Jersey (27/5): "Holy Ground" e "False God"

East Rutherford, Nova Jersey (28/5): "Welcome to New York" e "Clean"

Chicago, Illinois (2/6): "I Wish You Would" e "The Lakes"

Chicago, Illinois (3/6): "You All Over Me" e "I Don?t Wanna Live Forever"

Chicago, Illinois (4/6): "Hits Different" e "The Moment I Knew"

Detroit, Michigan (9/6): "Haunted" e "I Almost Do"

Detroit, Michigan (10/6): "All You Had to Do Was Stay" e "Breathe"

Pittsburgh, Pensilvânia (16/6): "Mr. Perfectly Fine" e "The Last Time"

Pittsburgh, Pensilvânia (17/6): "Seven" e "The Story of Us"

Minneapolis, Mississípi (23/6): "Paper Rings" e "If This Was a Movie"

Minneapolis, Mississípi (24/6): "Dear John" e "Daylight"

Cincinnati, Ohio (30/6): "I?m Only Me When I?m With You" e "Evermore"