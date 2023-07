SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maria Eduarda Brechane, de 19 anos, venceu o Miss Universo Brasil na noite deste sábado (8). Após dois anos de preparação para o concurso, a modelo e estudante de Jornalismo recebeu votos unânimes dos jurados e foi escolhida para representar o estado no Miss Brasil 2023 e superou as candidatas de São Paulo e Mato Grosso na grande decisão.

Conforme entrevista ao jornal Zero Hora, a modelo desde os 13 anos e apaixonada pelo universo das misses sempre teve o desejo de participar da competição. Natural de Rio Grande, a miss cresceu perto da praia, onde o mar e a natureza desempenham um papel importante em sua vida.

Ela se descreve como uma pessoa ativa e enérgica, apaixonada por comunicação e moda. Além disso, Maria Eduarda é corajosa e se arrisca em várias áreas. Ela já praticou diferentes esportes, como surfe, beach tennis, vôlei e handebol, além de se dedicar à dança. Além disso, ela é atriz e artista plástica.

Além do trabalho como modelo, Maria Eduarda está envolvida há anos em projetos sociais e pretende continuar trabalhando nessa área como miss. Seu principal objetivo é incentivar a cultura, o esporte e o lazer, pois acredita que essas questões têm um impacto significativo na vida de toda a sociedade. Ela vê a oportunidade de tirar crianças das ruas e inspirá-las a buscar algo novo.

Ela sonha ainda mais alto. "Hoje, meu maior sonho é conquistar o Miss Universo. Com isso em mente, estou determinada a vencer o Miss Brasil", afirma ela, ao jornal Zero Hora. Com metas e sonhos bem definidos, Maria recebeu incentivo de uma figura ilustre: Ieda Maria Vargas, gaúcha que venceu o Miss Universo em 1963, que foi homenageada na noite deste sábado.