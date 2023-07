SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Claudia Werneck, 65, foi nomeada pela ministra da Cultura Margareth Menezes para integrar a CNIC (Comissão Nacional de Incentivo à Cultura).

Mãe da atriz e apresentadora Tatá Werneck, Claudia é fundadora da Escola da Gente, ONG que atua com capacitação de jovens para a comunicação com pessoas com deficiência e apoio a políticas públicas visando à inclusão.

Claudia foi escolhida como segunda suplente na área de Humanidades e representará as acessibilidades artísticas.

"Trabalho com participação democrática. A pessoa existe e tem direito a uma vida com as mesmas oportunidades que as outras. Mas não há como fazer inclusão sem comunicação. Não admito nenhuma forma de discriminação", disse em entrevista a Ecoa em 2019.

A posse dos novos comissários da CNIC está prevista para o dia 15 de agosto, em Brasília, segundo nota do Ministério da Cultura.

Na ocasião, titulares e suplentes passarão por treinamento, no qual serão capacitados sobre a legislação vigente, os sistemas informatizados, os modelos de pareceres e sua atuação dentro da estrutura do Ministério da Cultura.

A partir de agosto, eles participarão de 11 reuniões anuais, sendo 6 delas remotas e 5 presenciais, com itinerância pelas diferentes regiões brasileiras.

A COMISSÃO

A Comissão Nacional de Incentivo à Cultura é um colegiado formado por 21 membros da sociedade civil, sendo sete titulares e 14 suplentes. A principal função da CNIC é apreciar os projetos culturais que pleiteia incentivo fiscal por meio da Lei de Incentivo e subsidiar nas decisões do Ministro de Estado do Turismo.