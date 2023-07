SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Anime Friends, maior evento de cultura pop oriental da América Latina, chega à sua 20ª edição neste ano em São Paulo, no Anhembi, entre 13 e 16 de julho. O primeiro dia do festival, na quinta-feira, terá ingressos grátis.

Quem quiser acessar a abertura do evento sem pagar deverá fazer um cadastro no site da Ticket 360 a partir das 12h da terça-feira (11). A fila de espera, no entanto, já estará disponível às 10h. Serão permitidos até dois ingressos por CPF.

Os organizadores prometem o maior Anime Friends de todos os tempos, em comemoração às suas duas décadas de existência. Ao todo, serão 50 atrações, incluindo artistas internacionais e nacionais, shows, bate-papos com atores que interpretam personagens japoneses, áreas temáticas, exibição de animes e os tradicionais concursos de cosplay.

A cantora Nano, que usou sua voz em mais de 20 games e animes, e a violinista Yurika, são atrações que pisam no Brasil pela primeira vez. Quem volta ao país é o ator Takumi Tsutsui, que interpretou o ninja Jiraiya na série live-action "Jiraiya: O Incrível Ninja".

O evento deve reunir mais de 100 mil fãs de animes, mangá, tokusatsu e k-pop. Os ingressos custam a partir de R$ 130 em Ticket 360.

ANIME FRIENDS

Quando Qui. e dom., das 10h às 21h, sex. a sáb., das 10h às 21h. De 13 a 16/7

Onde Distrito Anhembi - Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, região norte

Preço R$ 160

Link https://www.ticket360.com.br/eventos/pesquisar?s=anime+friends

Tags:

SP