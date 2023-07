A visita será mediada pelos colaboradores da Fundação Mariano Procópio, Rosane Carmanini Ferraz e Eduardo de Paula Machado, que irão abordar curiosidades sobre a edificação histórica e a família Ferreira Lage. O ponto de encontro para o início da visita será na portaria da Rua Dom Pedro II, 350. Menores de 18 anos devem vir acompanhados de um responsável.



A Villa Ferreira Lage, ou Castelinho, como é popularmente conhecida, foi construída no ano de 1861 para receber o Imperador D. Pedro II e sua família em sua primeira visita à cidade de Juiz de Fora. No dia 31 de maio deste ano, depois de quase 16 anos fechado, o espaço foi reaberto ao público com móveis e objetos originais da época em que a Villa foi construída, além de outros adquiridos ao longo dos anos por Alfredo Lage e sua família.

