SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em tempos de revivals na música -só nos últimos anos a indústria viu ondas dos anos 1980 e do pop punk- o Brasil também recebeu uma leva de retornos e reencontros de bandas que viram seu auge há décadas.

De alguns anos para cá, por exemplo, a dupla Sandy e Junior se reuniu para uma turnê, a banda mexicana RBD anunciou datas para apresentações ao redor do mundo -os ingressos para os shows no Brasil, em novembro, esgotaram em minutos- e outras várias bandas e artistas entraram na celebrar o passado.

Confira, abaixo, uma lista de shows marcados em São Paulo, ainda com ingressos, que retomam músicas de outros tempos.

FAT FAMILY

Embalado pela onda de reencontros de bandas nos últimos anos, o grupo originalmente formado por sete irmãos -e atualmente pelas irmãs Suzete, Kátia e Simone Cipriano- dá o pontapé na comemoração de 25 anos de carreira preenchida por hits como "Jeito Sexy", "Eu Não Vou" e outras canções de influência R&B e soul.

Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Instagram @casanaturamusical.

Sáb. (15), às 22h.

A partir de R$ 70 em Sympla

JOTA QUEST

Na estrada com a turnê "Jota25 - De Volta ao Novo", que celebra os 25 anos do grupo, a banda mineira faz uma viagem no tempo por toda a sua trajetória e escolhe 25 músicas para relembrá-la, incluindo sucessos como "Fácil", "Amor Maior" e "Só Hoje".

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida, Instagram @vibrasaopaulo.

Sáb. (7), às 22h e dom. (8), às 20h.

A partir de R$ 140 em Uhuu

MUNDO LIVRE S/A

No embalo das comemorações de 30 anos da criação do manguebeat, uma das bandas fundadoras do movimento faz show dedicado ao repertório de Chico Science, Nação Zumbi e outros expoentes. O show, tocado por Fred Zero Quatro -criador do manifesto que disparou o movimento para o mundo- intercala as canções com casos sobre aqueles tempos.

Cine Joia - pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, Instagram @cine_joia.

Qui. (20), às 22h30.

A partir de R$ 65 em Inti

NX ZERO

A banda emo que fez sucesso nos anos 2000 retorna aos palcos após mais de cinco anos sem fazer shows --e a etapa final da turnê acontece no Allianz Parque. No palco da "Tour Cedo ou Tarde", Di Ferrero, Gee Rocha, Filipe, Conrado Grandino e Daniel Weksler se dedicam a cantar hits como "Daqui para Frente", "Pela Última Vez", "Razões e Emoções" e "Além de Mim".

Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, Instagram @allianzparque.

Sex. (15/12), às 17h.

A partir de R$ 150 em Eventim

RAÇA NEGRA

"Cheia de Manias", "Cigana" e "Doce Paixão" são algumas das músicas que aparecem no setlist do grupo de samba e pagode que fez sucesso nos anos 1990.

Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda, Instagram @espacounimed.

Dom. (11/10), às 21h30.

A partir de R$ 140 em Ticket360

RITCHIE

O britânico responsável pelo hit "Menina Veneno", lançado em 1983 em seu álbum de estreia "Voo de coração" comemora os 40 anos da canção no palco do Espaço Unimed em show que retoma outras de suas canções.

Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda, Instagram @espacounimed.

Dom. (13/8), às 18h.

A partir de R$ 140 em Ticket360

SÓ PRA CONTRARIAR

A banda que projetou Alexandre Pires apresenta a turnê "SPC Acústico 2 - O Último Encontro", que reúne a formação clássica do grupo que explodiu entre o final da década de 1980 e o início da década de 1990. Clássicos das rádios como "Essa Tal Liberdade", "Mineirinho" e "Que se chama Amor" guiam o repertório.

Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, Instagram @allianzparque.

Dom. (7/4), às 20h.

A partir de R$ 130 em Ticket360

TITÃS

A banda Titãs faz última leva de shows que se somam às 22 apresentações da turnê "Titãs Encontro", que o grupo fez ao longo dos últimos meses. O novo nome adotado para a sequência é "Titãs Encontro - Pra Dizer Adeus" -e passa com uma data por São Paulo.

Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, Instagram @allianzparque.

Sáb. (23/12), às 20h30.

A partir de R$ 95 em Eventim